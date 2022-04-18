У понеділок, 18 квітня, російські окупанти обстріляли Львів. Кілька ворожих ракет влучили неподалік залізничних об'єктів. Як зазначають в Укрзалізниці, постраждалих серед пасажирів і залізничників немає.

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Команда вокзалу спрацювала чітко

І команда вокзалу, і команди поїзних бригад спрацювали чітко,

– підкреслили в компанії.

Також додали, що рух поїздів до Львова вже відновили. Але, у зв'язку з тривогами, приїдуть вони із затриманням. Що стосується інфраструктури, то її в Укрзалізниці обіцяють відновити.

Зазначимо, що зранку практично по всій території України пролунала повітряна тривога. Приблизно за годину у Львові пролунали кілька вибухів.

Згодом мер Львова Андрій Садовий зазначив, що по місту завдали п'ять прицільних ракетних ударів.

В Укрзалізниці додали, що ситуація на залізничному вокзалі контрольована. Пасажирів встигли вивести до укриттів.

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