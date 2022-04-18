Соответствующие службы уже выехали на место происшествия. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.

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5 прицельных ракетных ударов по Львову. Подробную информацию выясняем,

– отметил мэр.

В свою очередь председатель Львовской областной военно-гражданской администрации Максим Козицкий проинформировал о том, что произошло четыре ракетных удара.

Горожан призывают быть ответственными и не публиковать фото и видео. Также важно находиться в укрытиях до сигнала об отбое воздушной тревоги.

Обратите внимание – украинцев просят не игнорировать тревоги: смотрите видео