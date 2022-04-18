Ночь в регионе можно охарактеризовать как относительно спокойную. Об этом рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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Утром захватчики нанесли ракетные удары по области. Но 60% ракет сбила наша ПВО. Мы нелегкая добыча,

– заверил он.

Днепропетровщину в последнее время обстреливают все чаще. К примеру, недавно разбомбили птицефабрику, которая уже не действовала и там никого, к счастью, не было.

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