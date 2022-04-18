Соответствующую информацию сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Об этом он сообщил по состоянию на 10.44 18 апреля.
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Оккупанты попали в шиномонтаж во Львове
Одна из ракет попала в гражданский объект – шиномонтаж. Предварительно погибли 6 человек. 11 ранены, среди них 1 ребенок,
– написал Садовый.
По данным мэра города, повреждены или уничтожены около 40 автомобилей.
"От ударной волны разбиты окна в отеле поблизости. В нем живут эвакуированные украинцы", – заметил Садовый.
К сожалению, утром 18 апреля оккупанты нанесли удар по Львову. Предварительно мэр сообщил, что оккупанты нанесли 5 прицельных ракетных ударов по городу.
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