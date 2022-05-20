Росіяни вдарили між 8 та 9 ранку

Удари по Житомирщині підтвердив голова Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк. Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів у Житомирській області близько 08:50.

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Наразі у Коростенській районній військової адміністрації не уточнюють деталі ворожого обстрілу.

Повітряна тривога на Житомирщині була оголошена о 08:20 і станом на 11:05 досі не було відбою. Відтак, потрібно перебувати в укритті, оскільки це може врятувати життя.