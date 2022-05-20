Удары по Житомирщине подтвердил глава Коростенской районной военной администрации Юрий Тарасюк. Местные жители сообщили о звуках взрывов в Житомирской области около 08:50.

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В Коростенской районной военной администрации не уточняют детали вражеского обстрела.

Воздушная тревога в Житомирской области была объявлена в 08:20, и по состоянию на 11:05 до сих пор не было отбоя. Поэтому нужно находиться в укрытии, ведь это может спасти жизнь.