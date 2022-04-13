Никто из людей не пострадал. Об этом рассказал начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
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Горела военная часть
Удары вызвали пожар в воинской части. Однако спасатели справились с ним через несколько часов. По словам Бунечко, имущество сильно не пострадало.
Напомним, ранее сообщали, что россияне обстреляли город Чуднов.
Чиновник добавил, что Житомир будет возвращаться к нормальной жизни, насколько это сейчас возможно.
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