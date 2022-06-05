Об этом 24 канала рассказал советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко. Он также добавил, что Россия еще раз лжет и сознательно обстреливает гражданские объекты инфраструктуры.

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В результате обстрелов, разрушений подверглись 3 ремонтных цеха, которые являются важными, но не критическими для работы предприятия. Мы очень надеемся, что в ближайшее время удастся вернуть все в рабочее состояние,

– отметил Лещенко.

Какое состояние у пострадавших

По словам советника Ермака, к счастью, смертельных случаев после этого ракетного удара нет, однако есть один пострадавший – у него ранение.

Ракетное устройство Киева 5 июня – что известно

Жители Киева услышали взрывы около 5 утра, в то время раздавался сигнал о воздушной тревоге. Исключения были только временно оккупированы Крым и Херсонская область, которую сейчас контролирует враг.

Уже через несколько минут появились сообщения о взрывах – как в Киевской, так и в самой столице. Киевляне отметили, что в нескольких местах видят столбы черного дыма. Также была информация о пожаре.

Под ракетные обстрелы попали 2 района Киева

Мэр Киева Виталий Кличко сразу подтвердил, что столица попала под вражескую атаку. Взрывы произошли в Дарницком и Днепровском районах. Кличко заверил, что на месте работают соответствующие службы. По предварительной информации, жертв обстрела не было, одного человека доставили в больницу.

Также о взрывах, которые слышали в Броварской ОТГ, написал мэр Броваров Игорь Сапожко. Он отметил, что удар был возле территории общины, однако о разрушении данных не было.

Скорее всего, ракеты, разрушившие цеха "Укрзализныци", враги выпустили из самолета Ту-95, который вылетел из акватории Каспийского моря.

Не пренебрегайте собственной безопасностью! В Минобороны считают, что угроза для Киева со стороны России будет всегда , поэтому местные жители должны быть готовы к этому. В частности, замминистра Анна Маляр объяснила, что для России самый простой и быстрый способ установить контроль над всей Украиной – это захватить Киев. Поэтому очень важно реагировать на каждый сигнал о воздушной тревоге и прятаться в укрытиях.

Российские кафиры периодически возобновляют обстрелы Киева

1 июня около 22:00 жители Киевской области сообщили о взрыве. Впоследствии стало известно, что сработали наши Силы противовоздушной обороны. В результате взрыва пострадавших и разрушений нет. Впрочем, как сообщает полиция Киевской области, на время в нескольких населенных пунктах исчез свет.

Российские кафиры 22 мая выпустили ракету по Киевской области. К счастью, ее сбили украинские Силы противовоздушной обороны. По предварительным данным, никто не пострадал. Известно, что ракета не повредила здание.

Вооруженные силы России утром 20 мая пытались нанести ракетный удар по Киеву . Циничному замыслу российских военных помешали подразделения противовоздушной обороны

Детали о ракетных обстрелах Киева утром 5 апреля 2022 – смотрите видео