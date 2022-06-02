На Обуховщине сбили вражескую ракету

1 июня, около 22 часов сработало ПВО. В результате взрыва пострадавших и разрушений нет. Впрочем, как сообщает полиция Киевской области, на время в нескольких населенных пунктах исчез свет.

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Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, где обнаружили обломки ракеты.

Еще раз призываем граждан в случае сигнала воздушной тревоги проходить в укрытие,

– говорится на странице полиции.

Существует ли угроза "второго фронта" на Киевском направлении

Пресофицер 112 киевской бригады территориальной обороны Андрей Ковалев подчеркнул, что киевлянам рано расслабляться. В городе и области до сих пор существует угроза обстрелов баллистическими и крылатыми ракетами. Кроме того, не следует исключать угрозы открытия "второго фронта". В то же время, он успокаивает, что Украина учла ошибки февраля – марта, а наши защитники подготовили огромное количество средств для обороны столицы.

Об угрозе повторного наступления на Киевщину заявил советник руководителя Офиса Президент Алексей Арестович. Он считает, что россияне могут попытаться снова напасть не только на столицу, но и на Сумскую и Черниговскую области.

Есть ли вероятность еще одного наступления на Киев

Захват Киева с начала полномасштабной войны был главной целью русских захватчиков. В Минобороны подчеркивают, что угроза столице со стороны России теперь будет существовать всегда. Замминистра Анна Маляр отметила, что украинцам следует всегда об этом помнить и быть готовыми. Она объяснила, что для России самый простой и быстрый способ установить контроль над всей Украиной – это захват Киева.

Федор Вениславский наоборот считает, что у российских кафиров нет сил и средств, чтобы захватить столицу Украины. То есть наступление на Киев маловероятно.

В то же время первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал , что в столице активно строят укрепления начиная со центра города и заканчивая окрестностями Киева. Сейчас первый предел обороны для предотвращения применения артиллерийских подразделений российских войск перенесли на большое расстояние от Киева.

Киев – строит первую границу обороны: смотрите видео