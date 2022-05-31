Более того, строительство обороны не прекращалось фактически со второго дня полномасштабного наступления России на Украину. Об этом 24 каналу сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Внимание У врага пока нет ни сил, ни средств для наступления на Киев, – Вениславский

По его словам, начали сооружать укрепления начиная со центра города и заканчивая окрестностями столицы.

Сейчас первый предел обороны для предотвращения применения артиллерийских подразделений российских войск перенесли на большое расстояние от Киева.

Оборона строится глубоко эшелонированной. Я неоднократно говорил о том, что создавая комфортные условия для комфортного пребывания в городе, мы никак не влияем на безопасность и оборону города.

– добавил Поворозник.

И подчеркнул, что строительство продолжается и будет продолжаться, чтобы горожане чувствовали себя в безопасности. Так что к встрече с врагом нужно быть готовым, даже если такой сценарий кажется невозможным.

Угроза еще одного наступления на Киев

30 мая глава военной администрации столицы Николай Жирнов заявил, что признаков формирования войск РФ к северу от украинской границы для нового наступления на Киев не наблюдается. В то же время, по его словам, соответствующая угроза сохраняется.

Вместе с тем, для повторного наступления на Киев Россия должна создать крупную группировку войск. Без этого государство-агрессор во второй раз не пойдет на украинскую столицу.

Об угрозе повторного наступления в Киевскую область заявил советник руководителя Офиса Президент Алексей Арестович. По его словам, россияне могут попытаться снова напасть не только на столицу, но и на Сумскую и Черниговскую области.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что угроза для Киева со стороны России будет теперь существовать всегда. Поэтому украинцам следует всегда помнить об этом и быть готовыми.

Федор Вениславский же наоборот считает, что у российских кафиров нет сил и средств, чтобы захватить столицу Украины. То есть наступление на Киев невозможно.

Киев строит укрепление на случай нового штурма россиянами: смотрите видео