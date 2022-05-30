Угроза будет существовать до победы

В последние дни военные эксперты говорят о том, что Россия снова может напасть на Киев. Угрозу повторного вторжения прокомментировали в Киевской городской военной администрации.

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В Брянской и Курской областях России пока не наблюдается признаков формирования войска кафиров. Однако в КМВА отметили, что не стоит забывать, что Кремль может использовать для своих планов территорию соседней Беларуси.

Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса в России, опасность повторного наступления остается,

– рассказали в администрации.

Чтобы создать группировку для повторного наступления, врагу нужно время для подготовки. На сегодня сделать это внезапно и за короткий срок – невозможно. Однако военно-политическое руководство Украины ежедневно следит за действиями оккупантов.

Угроза будет существовать до тех пор, пока мы не победим в войне. Поэтому Киев готовится в случае необходимости дать российским захватчикам мощный отпор.

Арестович говорит, что кафиры накопили резервы

Об угрозе повторного наступления в Киевскую область заявил советник руководителя Офиса Президент Алексей Арестович. По его словам, россияне могут попытаться снова напасть не только на столицу, но и на Сумскую и Черниговскую области.

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Арестович считает, что враг накопил достаточное количество резервов. Новых бойцов взыскали с депрессивных регионов России, где на людей активно влияют пропаганда и социально-экономический фактор.

В то же время политик отметил, что белорусское войско может втянуть в войну только при определенных условиях. В частности, если россиянам удастся захватить Луганскую область и сохранить силы для дальнейшего наступления.

Обратите внимание! Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что угроза для Киева со стороны России будет теперь существовать всегда. Поэтому украинцам следует всегда помнить об этом и быть готовыми. В то же время, американское издание Washington Post сообщило, что украинские пограничники якобы готовятся к новому наступлению на Черниговщину и Сумщину, поскольку враг постоянно обстреливает пограничные территории этих областей.

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