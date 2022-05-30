Угроза будет существовать до победы
В последние дни военные эксперты говорят о том, что Россия снова может напасть на Киев. Угрозу повторного вторжения прокомментировали в Киевской городской военной администрации.
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В Брянской и Курской областях России пока не наблюдается признаков формирования войска кафиров. Однако в КМВА отметили, что не стоит забывать, что Кремль может использовать для своих планов территорию соседней Беларуси.
Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса в России, опасность повторного наступления остается,
– рассказали в администрации.
Чтобы создать группировку для повторного наступления, врагу нужно время для подготовки. На сегодня сделать это внезапно и за короткий срок – невозможно. Однако военно-политическое руководство Украины ежедневно следит за действиями оккупантов.
Угроза будет существовать до тех пор, пока мы не победим в войне. Поэтому Киев готовится в случае необходимости дать российским захватчикам мощный отпор.
Арестович говорит, что кафиры накопили резервы
Об угрозе повторного наступления в Киевскую область заявил советник руководителя Офиса Президент Алексей Арестович. По его словам, россияне могут попытаться снова напасть не только на столицу, но и на Сумскую и Черниговскую области.
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Арестович считает, что враг накопил достаточное количество резервов. Новых бойцов взыскали с депрессивных регионов России, где на людей активно влияют пропаганда и социально-экономический фактор.
В то же время политик отметил, что белорусское войско может втянуть в войну только при определенных условиях. В частности, если россиянам удастся захватить Луганскую область и сохранить силы для дальнейшего наступления.