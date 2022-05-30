Загроза існуватиме аж до перемоги

Останніми днями військові експерти говорять про те, що Росія знову може напасти на Київ. Загрозу повторного вторгнення прокоментували у Київській міській військовій адміністрації.

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У Брянській та Курській областях Росії наразі не спостерігають ознак формування війська окупантів. Однак у КМВА зазначили, що не варто забувати про те, що Кремль може використати для своїх планів територію сусідньої Білорусі.

Київ, як столиця, є пріоритетною ціллю для захоплення російськими військами. Враховуючи значну кількість людського та матеріально-технічного ресурсу в Росії, небезпека повторного наступу залишається,

– розповіли в адміністрації.

Щоб створити угруповання для повторного наступу, ворогу потрібен час на підготовку. Станом на зараз зробити це раптово та за короткий термін – неможливо. Однак військово-політичне керівництво України щодня пильно стежить за діями окупантів.

Загроза існуватиме аж доти, поки ми не переможемо у війні. Тому Київ готується у разі потреби дати російським загарбникам потужну відсіч.

Арестович каже, що окупанти накопичили резерви

Про загрозу повторного наступу на Київщину заявив радник керівника Офісу Президент Олексій Арестович. За його словами, росіяни можуть спробувати знову напасти не лише на столицю, а й на Сумську та Чернігівську області.

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Арестович вважає, що ворог накопичив достатню кількість резервів. Нових бійців стягнули з депресивних регіонів Росії, де на людей активно впливають пропаганда та соціально-економічний фактор.

Водночас політик зазначив, що білоруське військо можуть втягнути у війну лише за певних умов. Зокрема, якщо росіянам вдасться захопити Луганську область і при цьому зберегти сили для подальшого наступу.

Зверніть увагу! Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що загроза для Києва з боку Росії тепер існуватиме завжди. Тому українцям слід завжди про це пам'ятати та бути готовими. Водночас американське видання Washington Post повідомило, що українські прикордонники нібито готуються до нового наступу на Чернігівщину та Сумщину, оскільки ворог постійно обстрілює прикордонні території цих областей.

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