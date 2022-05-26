Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сказала на брифінгу в Медіацентрі, повідомляє 24 канал.

Увага У Міноборони кажуть, що бої з росіянами досягнули максимальної інтенсивності

Ми повинні усвідомлювати, що загроза для Києва буде завжди. Тому що знищити Київ та знищити владу українську – це найшвидший шлях завоювати Україну. Тому ми просто повинні жити з думкою, що ця загроза відтепер буде завжди,

– сказала Маляр.

Нагадаємо, російські окупанти 22 травня випустили ракету по Київській області. На щастя, її збили українські Сили протиповітряної оборони.

Чи можливий повторний наступ на Київ

У ворога було 2 стратегічні цілі – вийти на кордон Луганської та Донецької областей та захопити столицю, у ворога не вийшло нічого. Однак, у Київській міській військовій адміністрації неодноразово наголошували на тому, що в столиці все ще зберігається висока загроза ворожих ракетних ударів.

До слова, Washington Post оприлюднило дані про те, що українські прикордонники нібито знову готуються до імовірного вторгнення російських військ на Сумщину та Чернігівщину. Водночас у Міноборони наголосили, готові до відсічі будь-яких спроб повторного вторгнення.

Нагадаємо, в Білорусі продовжили військові навчання на кордоні з Україною та західними країнами. Вони триватимуть щонайменше до 28 травня. При цьому призову військовозобов'язаних у Білорусі нібито не має бути. Також на території країни триває підготовка до масштабного навчання у червні.

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