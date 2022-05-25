Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Деталі Росія знову стягує війська на кордон із Чернігівщиною і Сумщиною, – ЗМІ

Спільно з підрозділами ЗСУ зміцнюємо оборону навколо наших кордонів. Посилили режим служби в прикордонних областях, виставляються додаткові наряди. Ми готові до відсічі будь-яких спроб з боку Росії, ​

– сказав Євгеній Єнін.

Обстріли дійсно почастішали

За словами Єніна, наразі дійсно почастішали артилерійські та мінометні обстріли. В окремих випадках мова йде про спроби проникнення ДРГ з російського боку. Втім, зазвичай, окупанти отримують рішучу відсіч і з великими втратами відступають.

Також у МВС повідомили, що вздовж кордонів з Білорусією, накопичення ударних угрупувань ворога наразі не фіксують.

Ворог здійснює турбуючий вогонь не даючи нам відволікти певні резерви на більш "гарячі" напрямки,

– додав Євгеній Єнін.

Що цьому передувало

Washington Post оприлюднило дані про те, що українські прикордонники нібито знову готуються до імовірного вторгнення російських військ на Сумщину та Чернігівщину. Бо окупанти нарощують війська та техніку поблизу кордону з Україною.

Останні новини з Чернігівщини та Сумщини: коротко

У ніч на 25 травня ворог завдав ракетного удару з літака по Краснопіллю Сумської області. Внаслідок обстрілів близько 20 будинків місцевих мешканців зазнали пошкоджень. Через руйнування лінії електропередач, половина селища залишилася без світла.

Попередньо, 24 травня лише за одну годину окупанти обстріляли Сумську область 15 разів. Українські захисники повідомили, що втрат серед особового складу та техніки немає.

Щодо Чернігівщини, то прикордоння російські загарбники обстрілювали впродовж 24 – 25 травня. Зокрема, вночі 25 травня обстріляли Сіверський район Чернігівщини.

Обстріли фіксували й 22 травня. Повідомляли, що тоді прикордонні території обстріляли з АГС (гранатомету, дальність якого – понад 800 метрів). На щастя, втрат серед особового складу та техніки ЗСУ немає.

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