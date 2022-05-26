Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сказала на брифинге в Медиацентре, сообщает 24 канал.

Внимание В Минобороны говорят, что бои с россиянами достигли максимальной интенсивности

Мы должны отдавать себе отчет, что угроза для Киева будет всегда. Потому что уничтожить Киев и уничтожить украинскую власть – это самый быстрый путь завоевать Украину. Поэтому мы просто должны жить с мнением, что эта угроза отныне будет всегда,

– сказала Маляр.

Напомним, российские оккупанты 22 мая выпустили ракету по Киевской области. К счастью, ее сбили украинские Силы противовоздушной обороны.

Возможно ли повторное наступление на Киев

У врага было две стратегические цели – выйти на границу Луганской и Донецкой областей и захватить столицу, у врага не получилось ничего. Однако в Киевской городской военной администрации неоднократно отмечали, что в столице все еще сохраняется высокая угроза вражеских ракетных ударов.

Кстати, Washington Post обнародовало данные о том, что украинские пограничники якобы снова готовятся к вероятному вторжению российских войск в Сумскую и Черниговскую области. В то же время в Минобороны подчеркнули, что готовы к отпору любых попыток повторного вторжения.

Напомним, в Беларуси продолжили военные учения на границе с Украиной и западными странами. Они продлятся, по меньшей мере, до 28 мая. При этом призыва военнообязанных в Беларуси вроде бы не должно быть. Также на территории страны идет подготовка к масштабному обучению в июне.

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