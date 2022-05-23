Следует отметить, что призыв военнообязанных в Беларуси не предусматривается. В то же время, на территории страны идет подготовка к масштабному обучению в июне.

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Впрочем, несмотря на увеличение времени обучения на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова ни к каким наступательным военным действиям в отношении Украины. Однако она стала более готовой для обороны.

На каких полигонах проводят учения

О продолжении учений белорусской армии свидетельствует график проведения на полигонах. Сейчас он выглядит так:

Борисовский – до 28 мая;

Стрельбище №1 под Минском – до 28 мая;

Гожский (под Гродно) – до 28 мая;

Брестский – до 28 мая;

Репище (Осиповичи) – до 27 мая;

Марьина Горка – до 28 мая;

Лосвидо (под Витебском) – до 28 мая;

Неман (под Березовкой) – до 27 мая;

Обуз-Лесной (под Барановичами) – 28 мая;

Чепелево (под Слонимом) – до 28 мая;

Доманово (под Ивацевичами) – до 27 мая;

Стрельбище под Старыми Дорогами – до 27 мая;

Заслоновое (под Лепелем) – до 28 мая.

Также в минобороны Беларуси сообщили, что в их армии начался очередной этап "проверки сил реагирования". Он включает в себя снятие вооружения и техники с хранения и проведения с ней "контрольного пробега".

Действия Беларуси на фоне войны в Украине: последние новости

По данным Генштаба ВСУ , на Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Беларуси усиленно ведут разведку. Также белорусская сторона развертывает дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области. Угроза ракетно-авиационных ударов с территории Беларуси не исчезает.

Определенные подразделения белорусских вооруженных сил получили задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

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Александр Лукашенко в очередной раз выразил обеспокоенность якобы планами НАТО отнять Западную Украину.

Белорусская армия продолжает проверку своей боевой готовности . На одном из полигонов в мае зафиксировали тренировки по возведению понтонной переправы и форсированию водного препятствия.

По данным украинской разведки, участие в войне против Украины непопулярно среди белорусских военных . Впрочем, известно о случаях добровольного подписания контрактов с разными российскими ПИК.

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