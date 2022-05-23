Об этом он заявил сегодня на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Учитывая политику присутствующих лидеров, нетрудно догадаться, что обсуждались в основном конспирологические теории, манипулятивные вбросы, привлеченные экономические и военные победы.

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Нашлось место для критики Запада

Лукашенко пора покидать президентский пост хотя бы из-за его навязчивых фантазий. Так, самопровозглашенный лидер отметил, что вопрос безопасности особенно важен, поскольку в последнее время ему мерещатся войска НАТО на западных рубежах.

По его версии, НАТО и Польша стремятся забрать Западную Украину.

Нас, и вас это должно беспокоить, что политики уже делают шаги к тому, чтобы расчленить Украину. Нас беспокоит то, что они готовы – поляки, натовцы – забрать Западную Украину, как это было до 1939 года,

– отметил в разговоре с Путиным Лукашенко.

Он добавил, что такова стратегия Запада и в отношении Беларуси.

"Поэтому мы ухо востро держим. И, как я уже говорил, украинцам придется нас просить, чтобы мы не допустили отрыв этой западной части и других частей от Украины", – продолжил Лукашенко.

Кроме того, белорусский диктатор напомнил, что вчера в Киеве прошла встреча Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой. Он заявил, что поведение польского лидера непонятно и добавил – Дуда ничего не решает в своей стране.

Другие заявления Лукашенко

Бред Лукашенко об обороне страны от воображаемых врагов зашел довольно далеко. Недавно он анонсировал изготовление белорусских "Искандеров". Производство должно заработать до конца года. Как отметили в пресс-службе политика, он уже попросил Путина о помощи.

В начале мая в интервью информационному агентству Associated Press Лукашенко заявил , что "отдельные польские деятели уже видят Западную Украину в своем составе", однако Россия и Беларусь сделают все возможное, чтобы этого не случилось. При этом, по словам самопровозглашенного президента, Украина не сможет бороться с "так называемым нынешним союзником". Кроме этого, он неоднократно повторил манипулятивный тезис о "братских народах" и призвал власти Украины вернуться "к своим".

Кстати, не забыл Лукашенко и о третьем "легитимном" из путинской триады – бежавшем президенте Викторе Януковиче. Руководитель Беларуси до сих пор уверен, что в 2014 году Запад помог свергнуть "законную власть" Украины. Кстати, именно Европа и США, по его словам, виновны во всех мировых грехах. Он считает ЕС и НАТО "последователями нацизма, которые хотят взять реванш" и якобы именно для этого "используют Украину" .

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