Теперь к своим коллегам присоединился и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. В недавнем интервью информационному агентству Associated Press он заявил. что разрушение Украины и утрата ее целостности неприемлемы. И нет, в этом заявлении идет речь не о войне, которую развернула Россия.

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Что сказал Лукашенко

Лукашенко заявил, что "отдельные польские деятели уже видят Западную Украину в своем составе", однако Россия и Беларусь сделают все возможное, чтобы этого не произошло.

При этом, по словам самопровозглашенного президента, Украина не сможет бороться с "так называемым нынешним союзником". Кроме этого, он неоднократно повторил манипулятивный тезис о "братских народах" и призвал власти Украины вернуться "к своим".

"Я не исключаю, что нам, трем славянским народам, в том числе украинцам, придется защищать целостность Украины. Для меня разрушение Украины и утрата ее целостности неприемлемы. И я буду делать все, чтобы Украина осталась у своих", – говорится в его. интервью.

При этом Лукашенко подверг критике политику Америки и Евросоюза, которые якобы "держат в тисках Польшу" и не дают ей двигаться.

Опровержение нелепого фейка

Впервые о фейке россиян рассказал журналист Сергей Лещенко. Он отметил, что ложь оккупанты вкладывают в уста официального должностного лица – министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Именно он заявил о "намерении Польши забрать часть Запада Украины".

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Впоследствии этот же тезис повторил председатель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он пошел еще дальше и заявил , что "Вашингтон и Варшава отрабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "своими историческими владениями" в Украине.

Центр стратегических коммуникаций подчеркнул, что дружба Украины и Польши раздражает Россию. К тому же, таким образом Россия пытается подтвердить свой образ "освободительницы Украины".

Власти Украины продолжает напоминать, что Польша оказывает помощь Украине в затруднительных обстоятельствах и действительно надежным партнером Украины. Так, Михаил Подоляк написал в твиттере, что дух Жириновского вселился в Медведева и выплясывает на клавиатуре фейки об имперских планах Польши. Он подчеркнул, что цивилизованный мир работает по-другому и добавил, что Польша – союзник Украины. Варшава не чем в спину вонзает, как Россия, а подает руку помощи. Он подытожил, что не все страны такие варвары, как Россия, распространяющая подобный бред.

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