Об этом 24 каналу сообщил экс-работник Службы безопасности Украины Иван Ступак. По его предположениям, сейчас Лукашенко делает вид, что он якобы не причастен к российско-украинской войне.
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Лукашенко "включил заднюю"
Сейчас видим, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко "включил заднюю" и пытается спрыгнуть. То есть тихонько избежать участия в войне России против Украины. Мол, он "не в теме", не погружен в материал и не знает планов Кремля,
– отметил Ступак.
По его словам, то, что Лукашенко активно и нескрываемо сьезжает с этой темы – не может не радовать. Однако белорусский диктатор не должен расслабляться, так как получит свое за помощь России в войне против нашего государства.
"Колхозная хитрость"
Как отметил Ступак, Лукашенко активно заставляли вступить в войну с Украиной. Однако он набрался смелости, включил всю свою "колхозную хитрость" и не поддался.
Был такой момент, когда самолеты залетали на территорию Беларуси и бомбили поселки. Именно тогда все шло к войне, но потом исподтишка затихло,
– заметил экс-работник СБУ.
Лукашенко ответственен за все
Ступак также подчеркнул, что в компетенции Лукашенко было отдать приказ своей армии. Выходит, что у него была возможность отказать российскому диктатору Владимиру Путину и не вступить в войну вместе с ним против Украины.
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Однако также в компетенции Лукашенко остановить запуск ракет с территории Беларуси по Украине. Как обьяснил Ступак, кроме запускающих ракеты российских военных есть еще обеспечение (топливо, питание, коммуникация, связь), на которое может повлиять Лукашенко.
У каждого человека есть выбор. Он может его сделать – перерезать коммуникации, запретить поставки в эти ракетные установки продуктов, воды, боеприпасов. И все, тогда ничего не будет. Однако он этого не сделал,
– подчеркнул Ступак.
Ступак заявил, что Лукашенко пытается избежать участия в войне: смотрите видео
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