Эти новости кремлевских пропагандистов – полная ложь. Об этом рассказал советник Офиса Президента Сергей Лещенко, сообщает 24 канал.

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Польша не хочет захватить Запад Украины

Лещенко опроверг еще один фейк, вбрасываемый российской государственной пропагандой, о якобы намерениях Польши аннексировать территорию Украины.

И, к сожалению, как и в случае с биологическими лабораториями, а это уже такой классический фейк в их исполнении, эту ложь они тоже вкладывают в уста официального должностного лица – министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявившего о якобы таком намерении Польши забрать часть Запада Украины,

– заметил советник ОП.

Лещенко подчеркнул, что то, что говорит Лавров – неправда. Польша оказывает помощь Украине в этих затруднительных обстоятельствах, но никаких намерений аннексировать ее территорию нет.

"Фейки России становятся все более причудливыми, но при этом достаточно базовыми. Каждый день плюс-минус вокруг одного и того же все вращается. Поэтому призыв – сохраняйте спокойствие и включайте критическое мышление", – добавил Лещенко.

Он призвал иностранных партнеров не доверять должностным лицам и государственной пропаганде страны-агрессора, а украинцев верить только украинским средствам массовой информации, военным и политическому руководству.

Смотрите брифинг Сергея Лещенко: