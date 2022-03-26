Ці новини кремлівських пропагандистів – цілковита брехня. Про це розповів радник Офісу Президента Сергій Лещенко, повідомляє 24 канал.

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Польща не хоче захопити Захід України

Лещенко спростував ще один фейк, який вкидає російська державна пропаганда, про начебто наміри Польщі анексувати територію України.

І, на жаль, як і у випадку з біологічними лабораторіями, а це вже такий класичний фейк у їхньому виконанні, цю неправду вони теж вкладають в уста офіційної посадової особи – міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який заявив про начебто такий намір Польщі забрати частину Заходу України,

– зауважив радник ОП.

Лещенко наголосив, що те, що каже Лавров, – неправда. Польща надає допомогу Україні в цих скрутних обставинах, але жодних намірів анексувати її територію не має.

"Фейки Росії стають дедалі вигадливішими, але при цьому достатньо базовими. Кожного дня плюс-мінус навколо одного і того самого все обертається. Тому заклик – зберігайте спокій та вмикайте критичне мислення", – додав Лещенко.

Він закликав іноземних партнерів не довіряти посадовим особам та державній пропаганді країни-агресорки, а українців – вірити лише українським засобам масової інформації, військовим і політичному керівництву.

Дивіться брифінг Сергія Лещенка: