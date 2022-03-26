На цьому наголосив журналіст Сергій Лещенко, який розвінчує фейки російської пропаганди. Він зауважив, що у Москві майже місяць не розповідали про свої втрати, пише 24 канал.
До теми Як окупанти приховують реальні втрати серед російської армії та видаляють свої ж матеріали
Росіяни серйозно применшують свої втрати в Україні
Коли на початку березня росіянам повідомили, що загинуло менше, ніж 500 їхніх солдатів, в Україні вже нарахували понад 5 000 ліквідованих окупантів.
Врешті, 25 березня у державі-агресорці вдруге заговорили на цю тему й назвали нову цифру – 1 350. Україна натомість офіційно повідомляє про 16 100 загиблих росіян, тобто у понад 10 разів більше.
Можна лише поспівчувати вдовам та матерям російських військових, які змушені перебувати у невіданні щодо своїх рідних,
– зазначив Лещенко.
Журналіст підкреслив, що Росія приховує правду про кількість своїх військових, які загинули на території України. Адже ця цифра є точно є більшою, ніж 1 300 осіб.
Замовчування втрат серед мобілізованих з Донбасу
Крім цього, Лещенко пояснив, що у державі-агресорці можуть маніпулювати й кількістю загиблих людей, яких на війну кинули з квазіреспублік на Донбасі.
"Вказуючи свою кількість, вони точно не враховують цих людей. Можна лише порадити тим, кого Путін закликає до зброї, не їхати й не шукати тут свою смерть", – додав він.
Лещенко розвінчує нові російські фейки: дивіться відео