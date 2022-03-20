Чергова хвиля мобілізації

Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Відомо, що окупанти підняли призивний вік мобілованих.

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На тимчасово окупованій території Донецької області російськими кураторами оголошено чергову хвилю мобілізації для поповнення 1-го армійського корпусу,

– йдеться у зведенні Генштабу.

Відомо, що бойовики підняли граничний вік мобілізованих – тепер до лав вербують чоловіків віком до 65 років.

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"Призов" оголосять і на тимчасово окупованій території Луганської області.

З огляду на те, що з зони дії 2-го армійського корпусу до населених пунктів Луганськ, Сорокіне та Довжанське щодня прибувають вантажні автомобілі заповнені тілами солдат, то мобілізацію проводитимуть і в Луганську,

– повідомили у Генштабі.

До слова, Росія відкрито не проводить мобілізацію військових для участі у війні в Україні. Проте втрат серед росіян багато, тож там приховано мобілізують людей.

Крім того, розвідка повідомила, що росіяни навмисно перекидають до України мобілізованих з ОРДЛО. Вони просто використовують їх як гарматне м'ясо, щоб лише виявити позиції ЗСУ.

Зеленский обратился к солдатам России: