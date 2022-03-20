Очередная волна мобилизации
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины. Известно, что оккупанты подняли призывный возраст мобилизованных.
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На временно оккупированной территории Донецкой области российскими кураторами объявлена очередная волна мобилизации для пополнения 1-го армейского корпуса,
– говорится в сводке Генштаба.
Известно, что боевики подняли предельный возраст мобилизованных – теперь в ряды вербуют мужчин в возрасте до 65 лет.
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"Призыв" объявят и на временно оккупированной территории Луганской области.
Учитывая, что из зоны действия 2-го армейского корпуса в населенные пункты Луганск, Сорокино и Довжанское ежедневно прибывают грузовики, заполненные телами солдат, то мобилизацию будут проводить и в Луганске,
– сообщили в Генштабе.
К слову, Россия открыто не проводит мобилизацию военных для участия в войне в Украине. Однако потерь среди россиян много, поэтому там скрыто мобилизуют людей.
Кроме того, разведка сообщила, что россияне намеренно перебрасывают в Украину мобилизованных из ОРДЛО. Они просто используют их в качестве пушечного мяса, чтобы только выявить позиции ВСУ.
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