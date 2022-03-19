Окупанти обирають звичайних чоловіків без моральної та фізичної підготовки з окупованих територій Донецька та Луганська. Про це в розвідці заявили 19 березня.

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Російські окупанти активно "мобілізують" чоловіче населення на окупованих територіях ОРДЛО. Сформовані таким чином підрозділи вирізняються вкрай низькою бойовою підготовкою, дисципліною та моральним станом,

– мовиться в повідомленні.

Як розповідають самі чоловіки, російське командування використовує їх в якості "живця". Мобілізовані вирушають на військових автомобілях до лінії зіткнення, ігноруючи будь-який ризик. І таким чином визначають розташування ЗСУ.

Один з таких підрозділів, що складався з 250 – 300 осіб, втратив 200 людей на Миколаївському напрямку.

Чоловіки, що вижили, повернулися до Херсонської області абсолютно деморалізовані та відмовлялися далі воювати.

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