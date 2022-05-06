Тепер до своїх колег приєднався і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. У недавньому інтерв'ю інформаційному агентству Associated Press він заявив. що руйнування України та втрата її цілісності неприйнятні. І ні, у цій заяві йдеться не про війну, яку розгорнула Росія.

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Що сказав Лукашенко

Лукашенко заявив, що "окремі польські діячі вже бачать Західну Україну у своєму складі", проте Росія та Білорусь зроблять усе можливе, аби цього не трапилося.

При цьому, за словами самопроголошеного президента, Україна не зможе боротися із "так званим нинішнім союзникам". Окрім цього він неодноразово повторив маніпулятивну тезу про "братські народи" та закликав владу України повернутися "до своїх".

"Я не виключаю, що нам, трьом слов'янським народам, у тому числі українцям, доведеться захищати цілісність України. Для мене руйнація України та втрата її цілісності неприйнятні. І я робитиму все, щоб Україна залишилася у своїх", – йдеться у його інтерв'ю.

При цьому Лукашенко розкритикував політику Америки та Євросоюзу, які нібито "тримають в лещатах Польщу" та не дають їй рухатися.

Спростування безглуздого фейку

Вперше про фейк росіян розповів журналіст Сергій Лещенко. Він зазначив, що неправду окупанти вкладають в уста офіційної посадової особи – міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Саме він заявив про "намір Польщі забрати частину Заходу України".

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Згодом цю ж тезу повторив голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін. Він пішов ще далі та заявив, що "Вашингтон і Варшава відпрацьовують плани встановлення військово-політичного контролю Польщі над "своїми історичними володіннями" в Україні.

Центр стратегічних комунікацій наголосив, що дружба України та Польщі дратує Росію. До того ж таким чином Росія намагається підтвердити свій образ "визволительки України".

Влада України продовжує нагадувати, що Польща надає допомогу Україні в скрутних обставинах та є справді надійним партнером України. Так, Михайло Подоляк написав у твітері, що дух Жириновського вселився в Медведєва й витанцьовує на клавіатурі фейки про імперські плани Польщі. Він наголосив, що цивілізований світ працює інакше та додав, що Польща – союзник України. Варшава не ніж у спину встромляє, як Росія, а подає руку допомоги. Він підсумував, що не всі країни такі варвари, як Росія, яка поширює подібну маячню.

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