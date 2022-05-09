На "праздновании", на которое согнали несколько сотен человек, Лукашенко выступил с речью, в которой, конечно, не смог не обвинить во всех грехах Запад. Также самопровозглашенный президент не обошелся без циничных изречений о "братской Украине", в которой якобы "поднял голову нацизм". Выступление Лукашенка активно распространяется на пропагандистские СМИ, сообщает 24 канал.

Интересно Самолет "судного дня" Путина был неисправен, – источники о том, почему не показали авиацию в Москве

О чем говорил Лукашенко

Самопровозглашенный белорусский президент решил обвинить весь цивилизованный мир во всех грехах, вспомнив о событиях в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане. И сравнил он с этим войну в Украине, заявив, что якобы "Запад накачивает оружием" нашу страну, чтобы "уничтожить Россию".

Лукашенко назвал страны Запада "последователями нацизма, которые хотят взять реванш" и якобы именно для этого "используют Украину". Ну и, конечно, самопровозглашенный президент не удержался от того, чтобы назвать Украину "братской".

Однако казалось бы, что дно уже пробито, но Лукашенко уверенно убеждает нас, что нет. По его словам, якобы Запад помог свергнуть "законную власть". Еще самопровозглашенный президент вспомнил о беглом президенте Викторе Януковиче. Действующую украинскую власть Лукашенко назвал последователями Бандеры и Шухевича. Ну и конечно не обошлось без вбросов о том, что нацизм, который придумала себе российская пропаганда – наша государственная идеология.

Циническая речь Лукашенка в Минске: смотрите видео

Войну, которую Россия начала против Украины, Лукашенко называет "столкновением братских народов", в котором, конечно, якобы виноват Запад. В то же время Россия и Беларусь, по мнению диктатора, соседи Украины, которых не выбирают, потому что они якобы "от Бога".

Очередным позором Лукашенка стал пропагандистский фейк о якобы "разделении Украины", который "уже запланировал Запад". У самопровозглашенного президента хватило смелости сказать, что якобы украинцам нужно задуматься, потому что "придется обращаться в Россию и Белоруссию, чтобы сохранить свою территориальную целостность". При этом Лукашенко забыл, кто нарушил нашу территориальную целостность в 2014 году.

А еще Лукашенко забыл о существовании российской и белорусской пропаганды, откровенно распространяющей ненависть против Украины и оправдывающей войну, заявив, что якобы именно Запад распространяет ненависть против России и Беларуси. Однако самопровозглашенный лидер убеждает, что "не поддерживать Россию Беларусь не может", то есть признал себя соучастником военных преступлений.

Провал "парада" в России: главное

Главный праздник "победобесея" в России в этом году с треском провалился. Россияне наивно пытались завершить начатую войну против Украины к этому дню, но Вооруженные Силы разрушили этот замысел.

Из-за огромных потерь на войне на парад в этом году не пригласили даже союзников. Например, Лукашенко остался в Минске.

Россияне планировали привлечь к параду "самолет судного дня" – однако авиапарад вообще пришлось отменить. По данным источников причиной стало то, что "самолет судного дня" не завелся. Официально причиной отмены назвали нелетную погоду, несмотря на то, что в Москве сейчас солнечно.

Украинский МИД уже отреагировал на это "победосебье". Там жестко высказались о такой показухе. В украинском дипведомстве подчеркнули, что на марш вышли насильники и убийцы. Это шоу пропагандистское и не имеет ничего общего с победой во Второй мировой.

Несмотря на все, украинцев предостерегали в эти дни осторожничать и не игнорировать сигналы воздушных тревог, ведь враг бесится и может устраивать провокации.

Интересно – провальный парад россиян в Москве: смотрите видео