Накануне Путину грозились пафосно поднять в небо так называемый самолет "судного дня". Однако в реальности не получилось поднять авиацию в целом. Вероятные причины этого провала назвали волонтеры InformNapalm.

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Хваленный самолет оказался неисправным

У команды InformNapalm есть информатор в Москве. Тот сообщил организации о возможной реальной причине, почему авиации не было.

Вроде бы реальной причиной отмены воздушной части парада стала диагностированная неисправность самолета судного дня. Надеемся получить больше информации из других источников,

– говорят волонтеры.

Официально приспешник Путина и его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал кремлевским пропагандистским СМИ, что на параде пролета авиации не будет из-за погодных условий. Но с фото этого "действа" видно, что было солнечно. Кроме того, обычно перед парадом специальные самолеты разгоняют облака, чтобы смогла пролететь авиация.

Обратите внимание, что так называемый "самолет судного дня" – это Ил-80, который предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны и управления вооруженными силами в условиях войны, в том числе и ядерной.

Именно ядерный шантаж Путин и его приспешники часто любят использовать, чтобы нагнать страх на Украину и весь мир. Они пытаются запугать и манипулировать людьми и политиками, но им это не удается.

Основное о параде в Москве

Этого события, как и самого 9 мая, опасались. Ведь были предположения, что Путин может объявить войну Украине официально или объявить о мобилизации. Пока в выступлении на параде он ничего из этого не сказал. Красная площадь при этом кишела георгиевскими лентами, которые запрещены в Украине.

Украинский МИД уже отреагировал на это "победосебье". Там жестко высказались о такой показухе. В украинском дипведомстве подчеркнули, что на марш вышли насильники и убийцы. Это шоу пропагандистское и не имеет ничего общего с победой во Второй мировой.

Несмотря на все, украинцев предостерегали в эти дни осторожничать и не игнорировать сигналы воздушных тревог, ведь враг бесится и может устраивать провокации. Заместитель министра обороны Анна Маляр утверждала, что россияне верят в миф о Второй мировой. Поэтому для повтора могут пытаться сделать что-нибудь псевдогероическое.

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