На "святкуванні", на яке зігнали кілька сотень людей, Лукашенко виступив з промовою, у якій звичайно не зміг не звинуватити у всіх гріхах Захід. Також самопроголошений президент не обійшовся без цинічних висловів про "братську Україну" в якій нібито "підняв голову нацизм". Виступ Лукашенка активно поширюють пропагандистські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Про що говорив Лукашенко

Самопроголошений білоруський президент вирішив звинуватити весь цивілізований світ у всіх гріхах, згадавши події в Югославії, Іраку, Лівії, Сирії та Афганістані. І порівняв він з цим війну в Україні, заявивши що нібито "Захід накачує зброєю" нашу країну, щоб "знищити Росію".

Лукашенко назвав країни Заходу "послідовниками нацизму, які хочуть взяти реванш" і нібито саме для цього "використовують Україну". Ну і звичайно самопроголошений президент не втримався від того, щоб назвати Україну "братською".

Однак, здавалося б, що дно уже пробите, але Лукашенко впевнено переконує нас, що ні. За його словами, нібито Захід допоміг скинути "законну владу". Це самопроголошений президент згадав про президента-втікача Віктора Януковича. Чинну українську владу Лукашенко назвав послідовниками Бандери та Шухевича. Ну і звичайно не обійшлося без вкидів про те, що "нацизм", який вигадала собі російська пропаганда – наша державна ідеологія.

Цинічна промова Лукашенка в Мінську: дивіться відео

Війну, яку Росія почала проти України, Лукашенко називає "зіткненням братських народів", у якому, звичайно, нібито винен Захід. Водночас Росія та Білорусь, на думку диктатора, сусіди України, яких не обирають, бо вони нібито "від Бога".

Черговою ганьбою Лукашенка став пропагандистський фейк про буцімто "поділ України", який "уже запланував Захід". У самопроголошеного президента вистачило сміливості сказати, що нібито українцям треба задуматися, бо "доведеться звертатися до Росії та Білорусі, щоб зберегти свою територіальну цілісність". При цьому Лукашенко забув, хто порушив нашу територіальну цілісність у 2014 році.

А ще Лукашенко забув про існування російської та білоруської пропаганди, яка відверто поширює ненависть проти України та виправдовує війну і заявив, що нібито саме Захід поширює ненависть проти Росії та Білорусі. Однак самопроголошений лідер переконує, що "не підтримувати Росію Білорусь не може", тобто визнав себе співучасником воєнних злочинів.

Провал "параду" в Росії: головне

Головне свято "побєдобєсія" в Росії цього року з тріском провалилося. Росіяни наївно намагалися завершити розпочату війну проти України до цього дня, але Збройні Сили зруйнували цей задум.

Через величезні втрати на війні, на парад цього року не запросили навіть союзників. Наприклад Лукашенку довелося залишитися в Мінську.

Росіяни планували залучити до параду "літак судного дня" – однак авіапарад взагалі довелося скасувати. За даними джерел причиною стало те, що "літак судного дня" не завівся. Офіційно причиною скасування назвали нельотну погоду попри те, що у Москві зараз сонячно.

Українське МЗС вже відреагувало на це "побєдобєсіє". Там жорстко висловилися про таку показуху. В українському дипвідомстві наголосили, що на марш вийшли ґвалтівники та вбивці. Це шоу є пропагандистським і не має нічого спільного з перемогою у Другій світовій.

Попри все, українців застерігали в ці дні бути обережними й не ігнорувати сигналів повітряних тривог, адже ворог біситься і може влаштовувати провокації.

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