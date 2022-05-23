Про це він заявив на зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним. Враховуючи політику присутніх лідерів, не важко здогадатися, що обговорювалися здебільшого конспірологічні теорії, маніпулятивні вкиди, притягнуті економічні і воєнні перемоги.

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Знайшлося місце для критики Заходу

Лукашенку пора покидати президентський пост хоча б через його нав'язливі фантазії. Так, самопроголошений лідер зазначив, що питання безпеки є особливо важливим, оскільки останнім часом йому ввижаються війська НАТО на західних рубежах.

За його версією, НАТО та Польща прагнуть забрати Західну Україну.

Нас, та й вас це має турбувати, що політики вже роблять кроки до того, щоби розчленувати Україну. Нас турбує те, що вони готові, – поляки, натовці – забрати Західну Україну, як це було до 1939 року,

– зазначив у розмові із Путіним Лукашенко.

Він додав, що такою є стратегія Заходу й щодо Білорусі.

"Тому ми вухо гостро тримаємо. І, як я вже говорив, українцям доведеться нас просити, щоб ми не допустили відриву цієї західної частини та інших частин від України", – продовжив Лукашенко.

Крім того, білоруський диктатор нагадав, що вчора у Києві відбулася зустріч Зеленського із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Він заявив, що поведінка польського лідера незрозуміла та додав – Дуда нічого не вирішує у своїй країні.

Інші заяви Лукашенка

Марення Лукашенка про оборону країни від уявних ворогів зайшли доволі далеко. Нещодавно він анонсував виготовлення білоруських "Іскандерів". Виробництво має запрацювати до кінця року. Як зазначили у пресслужбі політика, він вже попросив Путіна про допомогу.

На початку травня, в інтерв'ю інформаційному агентству Associated Press Лукашенко заявив, що "окремі польські діячі вже бачать Західну Україну у своєму складі", проте Росія та Білорусь зроблять усе можливе, аби цього не трапилося. При цьому, за словами самопроголошеного президента, Україна не зможе боротися із "так званим нинішнім союзникам". Окрім цього він неодноразово повторив маніпулятивну тезу про "братські народи" та закликав владу України повернутися "до своїх".

До речі, не забув Лукашенко і про третього "легітимного" із путінської тріади – президента-втікача Віктора Януковича. Керівник Білорусі до сьогодні впевнений, що у 2014 році Захід допоміг скинути "законну владу" України. До речі, саме Європа та США, за його словами, винна у всіх світових гріхах. Він вважає ЄС та НАТО "послідовниками нацизму, які хочуть взяти реванш" і нібито саме для цього "використовують Україну" .

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