Про це 24 каналу розповів військовий експерт та історик Михайло Жирохов.

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"Я вважаю, що це така собі "вистава" для Володимира Путіна на фоні того, що він (Лукашенко – 24 канал) веде таємні чи явні перемовини із Заходом. Йому також потрібна і якась лояльність з боку Путіна", – зазначив військовий експерт.

Загроза з боку Білорусі не зникала

За словами Жирохова, Генштаб ЗСУ не виключає можливість наступу з боку Білорусі ще з 24 лютого. Деякі бойові бригади перебувають на кордоні постійно, тож не можна сказати, що білоруська сторона точно не нападе.

Однак це брязкання, перекидання військ, ракет або чогось іншого відбувається постійно,

– додав військовий експерт.

Активізація армії Білорусі: що відомо

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 23 травня повідомив, що на Волинському та Поліському напрямках збройні сили Білорусі посилено ведуть розвідку.

Також білоруська сторона розгортає додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області. Водночас загроза ракетно-авіаційних ударів з території Білорусі не зникає.

Дії Білорусі на тлі війни в Україні: останні новини

Ситуація на кордонах із Росією та Білоруссю залишається нестабільною. За даними Генштабу ЗСУ, визначені підрозділи білоруських збройних сил отримали завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.

Українська розвідка повідомила, що загалом участь у війні є не популярною серед білоруських військових. Втім, відомо про випадки добровільного підписання контрактів з різними російськими ПВК.

Білоруські партизани розповіли, що вперше за два місяці помітили рух російських "Іскандерів" у напрямку українського кордону.

На території Білорусі зафіксували нарощування техніки для проведення радіоелектронної розвідки та боротьби. Її розміщують у прикордонних з Україною районах.

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