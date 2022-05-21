Таку інформацію повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України у ранковому зведенні за добу у своєму фейсбуці. Там зазначили, що ситуація на півночі України в цілому суттєвих змін не зазнала.

Читайте також: На полігонах Білорусі розгорнули 2 ракетних дивізіони "Точки-У" та дивізіон РСЗВ "Смерч"

У прикордонних населених пунктах Білорусі помітили збільшення техніки для радіоелектронної боротьби та розвідки. Імовірно, ворожі війська прагнуть проводити розвідувальну діяльність та забезпечити стійку роботу систем і засобів управління власними військами і зброєю

На Волинському та Поліському напрямках, у цілому, ситуація суттєвих змін не зазнала. Відзначається нарощування системи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби у прикордонних з Україною районах,

– написали у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що загроза ракетних та авіаційних ударів по цивільних та військових об'єктах України з території Білорусі зберігається.