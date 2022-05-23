Об этом 24 канала рассказал военный эксперт и историк Михаил Жирохов .

Белорусская армия развертывает дополнительные подразделения на границе с Украиной

"Я считаю, что это этакое "спектакль" для Владимира Путина на фоне того, что он (Лукашенко – 24 канал) ведет тайные или явные переговоры с Западом. Ему также нужна и какая-то лояльность со стороны Путина", – отметил военный эксперт.

Угроза со стороны Беларуси не исчезала

По словам Жирохова, Генштаб ВСУ не исключает возможность наступления со стороны Белоруссии еще с 24 февраля. Некоторые боевые бригады находятся на границе постоянно, так что нельзя сказать, что белорусская сторона точно не нападет.

Однако это бряцание, опрокидывание войск, ракет или чего-то другого происходит постоянно,

– добавил военный эксперт.

Активизация армии Беларуси: что известно

Генштаб ВСУ в утренней сводке 23 мая сообщил, что на Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Беларуси усиленно ведут разведку.

Также белорусская сторона развертывает дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области. В то же время, угроза ракетно-авиационных ударов с территории Беларуси не исчезает.

Действия Беларуси на фоне войны в Украине: последние новости

Ситуация на границах с Россией и Белоруссией остается нестабильной. По данным Генштаба ВСУ, определенные подразделения белорусских вооруженных сил получили задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

Украинская разведка сообщила, что в целом участие в войне не популярно среди белорусских военных . Впрочем, известно о случаях добровольного подписания контрактов с разными российскими ПИК.

Белорусские партизаны рассказали, что впервые за два месяца заметили движение российских "Искандеров" в направлении украинской границы.

На территории Беларуси зафиксировали наращивание техники для проведения радиоэлектронной разведки и борьбы. Ее размещают в приграничных с Украиной районах.

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