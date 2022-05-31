Ба більше, будівництво оборони не припинялося фактично з другого дня повномасштабного наступу Росії на Україну. Про це 24 каналу сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Увага У ворога наразі немає ні сил, ні засобів для наступу на Київ, – Веніславський

За його словами, почали споруджувати укріплення починаючи з середмістя і закінчуючи околицями столиці.

Зараз першу межу оборони для унеможливлення застосування артилерійських підрозділів російських військ перенесли на велику відстань від Києва.

Оборона будується глибоко ешелонована. Я неодноразово говорив про те, що створюючи комфортні умови для комфортного перебування в місті ми ніяк не впливаємо на безпеку і оборону міста,

– додав Поворозник.

І наголосив, що будівництво триває і буде тривати, щоб містяни почувались у безпеці. Тож до зустрічі з ворогом потрібно бути готовим, навіть якщо такий сценарій здається неможливим.

Загроза ще одного наступу на Київ

30 травня голова військової адміністрації столиці Микола Жирнов заявив, що ознак формування військ РФ на північ від українського кордону для нового наступу на Київ не спостерігається. Водночас, за його словами, відповідна загроза зберігається.

Разом з тим, для повторного наступу на Київ Росія повинна створити велике угруповання військ. Без цього держава-агресорка вдруге не піде на українську столицю.

Про загрозу повторного наступу на Київщину заявив радник керівника Офісу Президент Олексій Арестович. За його словами, росіяни можуть спробувати знову напасти не лише на столицю, а й на Сумську та Чернігівську області.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що загроза для Києва з боку Росії тепер існуватиме завжди. Тому українцям слід завжди про це пам'ятати та бути готовими.

Федір Веніславський ж навпаки вважає, що російські окупанти не мають сил та засобів, щоб захопити столицю України. Тобто наразі наступ на Київ неможливий.

Київ будує укріплення на випадок нового штурму росіянами: дивіться відео