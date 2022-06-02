На Обухівщині збили ворожу ракету

1 червня, близько 22 години спрацювало ППО. Внаслідок вибуху постраждалих та руйнувань немає. Утім, як повідомляє поліція Київської області, на деякий час в декількох населених пунктах зникло світло.

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Працівники поліції провели огляд місця події, де виявили уламки ракети.

Вкотре закликаємо громадян в разі сигналу повітряної тривоги проходити в укриття,

– йдеться на сторінці поліції.

Чи існує загроза "другого фронту" на Київському напрямку

Пресофіцер 112 київської бригади територіальної оборони Андрій Ковальов наголосив, що киянам рано розслаблятися. У місті та області досі існує загроза обстрілів балістичними та крилатими ракетами. Окрім того, не варто виключати загрози відкриття "другого фронту". Водночас він заспокоює, що Україна врахувала помилки лютого – березня, а наші захисники підготували величезну кількість засобів для оборони столиці.

Про загрозу повторного наступу на Київщину заявив також радник керівника Офісу Президент Олексій Арестович. Він вважає, що росіяни можуть спробувати знову напасти не лише на столицю, а й на Сумську та Чернігівську області.

Чи є ймовірність ще одного наступу на Київ

Захоплення Києва від початку повномасштабної війни було головною ціллю російських загарбників. У Міноборони наголошують, що загроза для столиці з боку Росії тепер існуватиме завжди. Заступниця міністра Ганна Маляр зазначила, що українцям слід завжди про це пам'ятати та бути готовими. Вона пояснила, що для Росії найпростіший і найшвидший спосіб встановити контроль над всією Україною – це захопити Київ.

Федір Веніславський навпаки вважає, що російські окупанти не мають сил та засобів, щоб захопити столицю України. Тобто наразі наступ на Київ малоймовірний.

Водночас перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, що у столиці активно споруджують укріплення починаючи з середмістя і закінчуючи околицями Києва. Зараз першу межу оборони для унеможливлення застосування артилерійських підрозділів російських військ перенесли на велику відстань від Києва.

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