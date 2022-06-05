Сайту 24 каналу вдалося поспілкуватися з добровольцем Інтернаціонального легіону Карлом ("Штормом") Бальдерсоном. У ході розмови військовий зауважив, що українцям, зокрема киянам, ще рано розслаблятися. Оскільки повномасштабна війна Росії проти України ще не закінчилася.

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Ракетний удар по Києву

На жаль, вранці 5 червня киянам довелося переконатися, що ворожі ракети й досі можуть руйнувати цивільні об'єкти у столиці та вбивати українців. У столиці пролунало декілька вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах, як зазначив мер міста Віталій Кличко.

Також про вибухи, які чули у Броварській ОТГ, написав і мер Броварів Ігор Сапожко. Він зазначив, що удар був біля території громади, проте про руйнування даних не було.

На світанку 5 червня російські ракети вдарили по об'єктах у Києві / Фото з інстаграму користувача vel7918

Як зазначив доброволець з Данії Карл Бальдерсон, українцям варто не забувати про злочини росіян у Київській області та продовжувати допомагати волонтерам і військовим.

Людям в Україні, і особливо в Києві, ще рано розслаблятися, вони мають пам'ятати, що війна ще не закінчилася,

– наголосив захисник.

Добровольці Інтернаціонального легіону данець "Шторм" та його побратим з Фінляндії Марк / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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Що відомо про Карла Бальдерсона

Коли почалася повномасштабна війна Росії проти України, Карл подолав тисячі кілометрів, щоб долучитися до Інтернаціонального легіону та боротися за незалежність України.

У березні він брав участь в боях за звільнення територій на Північному напрямку, зокрема у селі Нова Басань на Чернігівщині. Іноземець каже, що приїхав сюди з любові до народу. Адже кожен, хто воює тут добровільно, уже є героєм для нього.

Та попри все, "Шторм" закликав українців вірити у майбутнє. Зараз не час зневірюватись та падати духом. Влада, військові, волонтери та звичайні цивільні роблять все заради перемоги України. Саме це вселяє віру у світле та потужне майбутнє України.

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