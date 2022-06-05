Сайту 24 канала удалось пообщаться с добровольцем Интернационального легиона Карлом ("Штормом") Бальдерсоном. Во время разговора военный отметил, что украинцам, в частности киевлянам, еще рано расслабляться. Поскольку полномасштабная война России против Украины еще не закончилась.

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Ракетный удар по Киеву

К сожалению, утром 5 июня, киевлянам пришлось убедиться, что вражеские ракеты до сих пор могут разрушать гражданские объекты в столице и убивать украинцев. В столице прогремели несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах, как отметил мэр города Виталий Кличко.

Также о взрывах, которые слышали в Броварской ОТГ, написал мэр Броваров Игорь Сапожко. Он отметил, что удар был возле территории общины, однако о разрушении данных не было.

На рассвете 5 июня российские ракеты ударили по объектам в Киеве / Фото с инстаграма пользователя vel7918

Как отметил доброволец из Дании Карл Бальдерсон, украинцам следует не забывать о преступлениях россиян в Киевской области и продолжать помогать волонтерам и военным.

Людям в Украине, и особенно в Киеве, еще рано расслабляться, они должны помнить, что война еще не закончилась,

– подчеркнул защитник.

Добровольцы Интернационального легиона датчанин "Шторм" и его собрат из Финляндии Марк / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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Что известно о Карле Бальдерсоне

Когда началась полномасштабная война России против Украины, Карл преодолел тысячи километров, чтобы присоединиться к Интернациональному легиону и бороться за независимость Украины.

В марте он участвовал в боях за освобождение территорий на Северном направлении, в частности, в селе Новая Басань Черниговской области. Иностранец говорит, что приехал сюда из-за любви к народу. Ведь каждый воюющий здесь добровольно уже является героем для него.

Но, несмотря на это, "Шторм" призвал украинцев верить в будущее. Сейчас не время отчаиваться и падать духом. Власти, военные, волонтеры и обычные гражданские делают все ради победы Украины. Именно это внушает веру в светлое и мощное будущее Украины.

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