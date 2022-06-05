Про це радник голови Офісу Президента написав у соцмережах. Він згадав і президента Франції Еммануеля Макрона, який закликав "не принижувати Росію".

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Подоляк назвав мету російських ударів по Києву

Поки хтось просить "не принижувати", Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якомога більше,

– зауважив Подоляк.

Радник голови ОП впевнений: кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь. Мовиться передусім про кроки Євросоюзу щодо введення нових санкцій та передання потужної зброї Україні, аби та протистояла агресору.

Вибухи у Києві пролунали близько 5:00 ранку

Зазначимо, що вранці близько 5:00 майже по всій Україні пролунали сигнали про повітряну тривогу. Майже одразу після цього жителі Києва повідомили, що чули вибухи. Над містом піднялись стовпи диму.

Згодом те, що столиця потрапила під удар підтвердив і мер Віталій Кличко. Він наголосив, що вибухи були у Дніпровському та Дарницькому районах.

Відомо про одну постраждалу людину

Про жертв внаслідок обстрілу інформації немає, проте відомо, що одна людина потрапила до лікарні. За словами радника голови Офісу Президента Сергія Лещенка, вороги поцілили по об'єктах залізниці.

У Броварах закликали зачиняти вікна

Інформацію про вибухи оприлюднив і мер Броварів Ігор Сапожко, він зазначив, що удар був поруч з територією громади. Жителів міста попросили не відчиняти вікна – через їдкий запах та дим.

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Ворог гатить по населених пунктах України: коротко

За словами президента Володимира Зеленського, станом на 4 червня Росія випустила по Україні понад 2,5 тисячі ракет.

Напередодні росіяни цинічно обстріляли житлові квартали Донецька: є загиблі та поранені. Робили вони це з окупованих територій, аби звинуватити ЗСУ.

По Луганщині вороги гатили зі всього можливого озброєння. У Лисичанську вони вщент зруйнували гуманітарний штаб, пошту та відділення поліції. Внаслідок обстрілів загинула жінка.

На Півдні окупанти атакували узбережжя Миколаївщини: порти та зерносховища. Українська ППО збила 2 ракети.

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