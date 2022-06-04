Звернув увагу на цинічні обстріли Росії й президент Володимир Зеленський у зверненні за 4 червня. За його словами, ворог провадить авіаційні ракетні обстріли, повідомляє 24 канал.

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На ранок 4 червня загальна кількість різних російських ракет, застосованих проти України, вже сягнула 2503 снаряди,

– повідомив Зеленський.

За його словами, наші герої роблять все і тримають позиції, щоб завдати ворогу максимальних втрат. Тому Зеленський подякував кожному нашому захиснику та захисниці. Адже вони наближають той день, коли Росії все ж таки доведеться залишити Донбас у спокої.

Обстріли російських окупантів 4 червня

Росіяни продовжують обстрілювати всю територію нашої держави. Як наслідок, в Україні небезпечно перебувати всюди, навіть якщо в регіоні немає активних бойових дій. Тому не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги. Так, 4 червня, росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської області. Загарбники скинули дві вибухівки. Поки немає ознак, що там вони збираються відновити наступ. Експерти схильні думати, що ворог зберігає напругу, щоб наші ЗСУ не перемістились на допомогу побратимам на Схід.

Потерпає від постійних обстрілів ворога й Запоріжжя. Частина області перебуває під російською окупацією тимчасово. 4 червня російські війська били по населених пунтктах на Запорізькому та Новопавлівському напрямку з реактивних систем залпового вогню. Вдарили по районах Гуляйполя, Оріхова і Зеленого Гаю. Авіаційний удар літаками Су-25 завдали по населеному пункту Кам’янське.

Шокувало сьогодні й те, що російські окупанти вдарили по Святогірській лаврі, що в Донецькій області. Обстріляли Всіхсвятський скит святині і на території розпочалась масштабна пожежа. Вогонь повністю охопив головний храм. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомляв, що окрім священнослужителів в храмі перебували приблизно 300 біженців.

Звернення Зеленського за 4 червня: дивіться відео