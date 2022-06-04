Росіяни роблять усе можливе для того, щоб тримати у напрузі ситуацію на Півночі України. Ворог не збирається відновлювати наступальних дій, але практично не припиняє обстрілів прикордонних районів.

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Черговий обстріл Сумщини

Як повідомляють прикордонники, по обіді літак російських окупантів залетів на територію України від російського села Миколаївка та випустив 6 ракет по прикордонню Сумської області.

За три години до цього росіяни з допомогою безпілотника скинули у Великописарівському районі два вибухові пристрої. Також відомо про те, що по Шосткинському району окупанти вдарили 8 мінами, ще 19 мін вони запустили по Новгород-Сіверському району Чернігівської області.

Як повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, цими обстрілами росіяни пошкодили житлові будинки, за попередніми даними, постраждалих та загиблих немає.

Є багато вибитих вікон, зруйновані сільські дороги. На Охтирський район з безпілотників скинули дві саморобні бомби. На щастя, теж без жертв та постраждалих,

– розповів він.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Миколаївщина знову опинилася під вогнем російських окупантів. Російські боєприпаси вже забрали життя 3 людей, за життя ще 4 постраждалих борються лікарі.

На Донеччині наші герої дають запеклу відсіч ворогу. Окупанти попри зосередження великих сил не можуть просунутися, тому руйнують мирні міста з усієї можливої зброї. Після спроб росіян захопити Лиман місто перетворилося на руїну – ворог завдав великих пошкоджень приватним будинкам та цивільній інфраструктурі.

СБУ вдалося ліквідувати канал ворожої агентури в Україні. Троє мешканців Київщини за підтримки кураторів з Росії вирішили допомагати росіянам обходити санкції. Вони конвертували гроші із заборонених російських систем, усі операції зловмисники здійснювали у власному пункті обміну валют. Розслідування триває, організатору "схеми" вже оголосили підозру.

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