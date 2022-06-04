В мережі оприлюднили відео, як виглядає напівзруйнований Лиман, там окупанти пошкодили багато приватних будинків.
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В кінці травня у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти вивели окремі підрозділи своїх військ з населеного пункту Лиман, що у Донецькій області.
Дивіться відео з напівзруйнованого Лиману:
Останні новини з Лимана на Донеччині
- 2 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що ЗСУ мужньо протистоять російським загарбникам. Зокрема, окупанти зазнали втрат біля Лимана.
- Зокрема, там ліквідували високопоставленого російського військового – 45-річного підполковника Заура Дімаєва, який був заступником командира 4-го батальйону спецполку ім. Кадирова. Разом із Дімаєвим знищили ще 40 кадирівців.
- Керівництво Росії заявляє, що їм начебто вдалося повністю окупувати населений пункт Лиман. Втім заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала цю інформацію й запевнила, що станом на 28 травня у місті тривали запеклі бої.
- Водночас глава Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що місто Лиман частково перебуває під контролем військових Росії. Але наші захисники на Лиманському напрямку зайняли та укріпили нові позиції.
- За його словами, загалом Лиманський напрямок досі залишається складним. Там продовжують вестися запеклі бої. Окрім того, російські загарбники прагнуть захопити місто Бахмут.
Актуальна ситуація на Донбасі станом на 4 червня
- На Лиманському напрямку, в районі населеного пункту Старий Караван, окупанти намагаються взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець,
- На Донецькому напрямку ворог обстрілює позиції українських захисників із мінометів, ствольної та реактивної артилерії уздовж всієї лінії зіткнення. Темп просування ворожих підрозділів там низький.
- Основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. За підтримки артилерії, ворог веде штурмові дії, а також посилив угруповання шляхом мобілізаційного резерву. На Бахмутському напрямку російські війська вели наступ, проте успіху не мали.
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