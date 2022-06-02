Такими є дані ранкового зведення Генштабу ЗСУ. Його опублікували 2 червня близько 07:00.

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Що стосується Лиманського напрямку, то бої точилися неподалік населеного пункту Райгородок. Там російські загарбники зазнали втрат, тож їм довелось відійти.

Подібною є ситуація й на Сєвєродонецькому напрямку. Російські бійці намагались штурмувати Боброве й Устинівку, використовуючи міномети. Але й там їм не вдалося досягнути бажаних результатів.

Загалом по Донецькому напрямку російські військові продовжують відкривати вогонь по наших позиціях. Б'ють загарбники як з мінометів, так і зі ствольної та реактивної артилерії.

Не полишають спроб окупанти штурмувати Комишуваху. Вони намагаються взяти під свій контроль місто. Відомо, що частково реалізувати свої наміри бійці країни-агресорки таки змогли. Але бої все ще тривають.

Натомість відступити ворогові довелося в районі Нагірного та Білогорівки. Там наші військові накрили окупантів вогнем, через що їм довелось припинити спроби штурму.

А от на Слов'янському напрямку в російських військових інша стратегія. Там вони намагаються закріпитися на тих позиціях, які вони вже зайняли до того. Крім того, бійці "другої армії світу" продовжують проводити розвідку. Це їм необхідно, щоб відновити наступальні дії. Водночас вони відкривають вогонь з артилерії по Довгенькому, Курульці, Вірнопіллю та Долині.



Актуальна карта бойових дій станом на 2 червня / liveuamap

Упродовж минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках нашим військовим вдалось відбити тринадцять ворожих атак. Під час цього на брухт перетворили два танки, шість артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин і чотири автомобілі. Крім того, наші ППО збили сім безпілотників типу "Орлан-10".

Окупанти продовжують поповнювати лави "двохсотих"

Зауважимо, що наші військові продовжують титанічно протистояти російській агресії. За понад три місяці вони знищили кілька десятків бійців з Росії. І ця цифра росте з кожним днем.

Станом на 1 червня у Генштабі повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення захисники і захисниці України відправили на той світ 30 700 російських бійців. Зауважимо, що ця цифра приблизна, адже в районах активних бойових дій вести точну статистику вкрай складно.

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