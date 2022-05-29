Разом з тим російські окупанти вивели частину свого особового складу з населеного пункту Лиман, що у Донецькій області. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України у вечірньому зведенні за 29 травня.

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Загарбники вивели частину своїх сил з Лиману

Раніше керівництво Росії заявляло, що їм начебто вдалося повністю окупувати населений пункт Лиман, що на Донеччині. Втім заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала цю інформацію ворога й запевнила, що станом на 28 травня у місті тривали запеклі бої.

Посадовиця підтвердила, що ситуація у Лимані й справді складна, а у Донецькій ОВА повідомили, що більшу частину міста росіянам таки вдалось тимчасово захопити. За актуальною інформацією від Генерального штабу ЗСУ, станом на 29 травня ворог вивів за межі Лиману частину свого особового складу.

На Лиманському напрямку окремі підрозділи противника виведені за межі населеного пункту Лиман,

– зазначається у повідомленні Генерального штабу Збройних Сил України.