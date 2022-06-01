За даними джерел 24 каналу у розвідці до Лиману Донецької області сьогодні, 1 червня, приїжджав ватажок бойовиків Денис Пушилін. Саме з ним туди приїхали кадирівці для показухи, а поїхали вантажем 200.

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Загарбників накрили артилерією

Як повідомили джерела, по російським окупантам відпрацювала наша артилерія. Операція була спланована, на ворогів чекали спеціально. Ба більше, окупантів чекали снаряди, змащені салом.

Завдяки удару вдалось ліквідувати дуже високопоставленого російського військового. Мовиться про 45-річного підполковника Заура Дімаєва. Він був заступником командира 4-го батальйону спецполку імені Ахмата Кадирова. Разом із Дімаєвим знищили ще 40 "тіктокерів-кадирівців", які прийшли на нашу землю вбивати.



Також в розвідці зазначили, що метою цього візиту бойовиків був піар. Нібито кадирівці та Пушилін хотіли знати відео в розбомбленому Лимані. На ньому мали кричати щось про ахмат, улюблену їхню фразу, з якої вже зробили меми. Хотіли показувати ватажку донецьких бойовиків, як "звільнили" місто і спілкуватися з місцевими ватниками та зрадниками.

Що відомо про Дімаєва

Заур Дімаєв був заступником командира четвертого батальйону спецполку імені Ахмата Кадирова. Він з іншими кадирівцями спецполку був на Запорізькому напрямку. Смерть його переслідувала останніми днями. Адже ще 31 травня він з рештою загарбників їхав на УАЗі "Патріот" і потрапив під артилерійський вогонь у Комишувасі.

Також була інформація, що від вогню українських військових серед загиблих також є двоє співробітників поліції Чечні, ще четверо отримали поранення. Водій їхнього позашляховика також став вантажем 200.

Кадирівці на війні в Україні

Саме цими представниками російських окупаційних військ Україну лякали з самого початку. Нібито вони відзначаються особливою жорстокістю. На ділі ж в більшості вони доводять, що приїхали сюди не воювати, а знімати відео у тік-ток, мародерити та наганяти страх. В нас з них сміються і називають тік-ток військами. Ба більше, вони так захопились, що почали красти навіть російських військових.

Про контингент російських вояк, які зараз на Сході нашої країни і хочуть його загарбати, розповідав очільник Луганщини Сергій Гайдай. За його словами, в одних лавах з кадирівцями воюють також інші мародери, вагнерівці та бомжі.

Відзначились вони й під час захоплення Маріуполя, коли місто стирали бомбами з лиця землі. Кадирівці розстрілювали з танка багатоповерхівки в районах Маріуполя, які вже давно окупували.

Ще одна відмінна робота нашої артилерії: дивіться відео