Вони розстрілюють з танка багатоповерхівки в районах Маріуполя, які вже давно окупували. Про цей факт розповів заступник мера міста Петро Андрющенко.

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Якщо ви думаєте, що тік-ток військо "кадирівців" воює лише автоматами з пустими вікнами, то це не так. Новий рівень – підігнати танк і розстрілювати багатоповерхівки в районі, який вже окупований,

– каже він.

Андрющенко показав відповідне відео. На ньому зображена частина Лівобережного району Маріуполя, що найближча до Східного. Постріли були в бік будинків, де немає наших захисників не менш 20 днів.

Андрющенко наголошує, що гарне відео для них важливіше за життя маріупольців.

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