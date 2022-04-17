Они расстреливают из танка многоэтажки в районах Мариуполя, которые уже давно оккупировали. Об этом факте рассказал заместитель мэра города Петр Андрющенко.

К теме В Мариуполе выдают "пропуска на перемещение": возможно, для раздачи российских паспортов

Если вы думаете, что тик-ток войско "кадыровцев" воюет только автоматами с пустыми окнами, то это не так. Новый уровень – подогнать танк и расстреливать многоэтажки в оккупированном районе,

– говорит он.

Андрющенко показал соответствующее видео. На нем изображена часть Левобережного района Мариуполя, ближайшая к Восточному. Выстрелы находились в сторону домов, где нет наших защитников не меньше 20 дней.

Андрющенко отмечает, что хорошее видео для них важнее жизни мариупольцев.

Преступление кадыровцев в Мариуполе: смотрите видео