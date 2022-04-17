Російські загарбники вирішили вдатися до приниження жителів Маріуполя. Тепер для пересування містом, слід отримати спеціальний "пропуск" від окупантів.

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При цьому без цього "пропуску" не можна буде не лише пересуватися між районами міста, але й перебувати на вулиці.

А видавати такі "пропуски" вирішили чи не в єдиному місці – в приміщенні Лівобережної податкової. Тож сотні містян, які ще залишилися в Маріуполі, змушені вистоювати чималі черги.

На думку радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, це робиться з двох причин. Перша – фільтраційна, як робили нацисти пі час Другої світової війни, створюючи єврейські гетто в містах. Друга – для подальшої паспортизації тих, хто залишився в Маріуполі. Їм згодом можуть видати російські паспорти, як це зараз роблять з вивезеними до Росії українцями.

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