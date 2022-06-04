Ганна розповідає, що "девіз Бучі – найспокійніше місто України". Так було до 24 лютого 2022 року, поки Росія не пішла на повномасштабне вторгнення.

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Чоловіка розстріляли за кермом

Жінка розповіла, після того, як вони виїхали, їм вдалось проїхати 5 хвилин. Далі Гана побачила квадрокоптер та почула постріли.

Я бачу, що мій чоловік загинув. Машина ще на ходу, він за кермом,

– пригадує дівчина.

Ганна втратила дитину

Коли українські солдати рятували Ганну, вона зрозуміла, що не може поворушити ногами. Спочатку жінку відвезли в поліклініку в Ірпені, а згодом евакуювали в лікарню в Києві. Дівчина розповідає, як її евакуювали. Кілька людей несли її через зруйнований міст в Ірпені.

У столиці її прооперували і повідомили що вона втратила дитину. Це був 20 тиждень вагітності.

Час від часу має запитання "чому?"

– каже дівчина.

Потім 21 день Ганна провела в реанімації, а зараз проходить реабілітацію і будує плани на майбутнє. Найперше хоче одужати та забрати свою собаку. Далі планує жити з нею в центрі Києва. Каже, лиш би не в лікарні.

Дивіться відео про історію незламної дівчини:

На Херсонщині – нова Буча

У тимчасово окупованій Херсонській області російські загарбники знущаються з місцевого населення. Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що, ймовірно, там сталась нова Буча, бо нібито виявили нову цинічну розправу з людьми. Однак політик додав, що ця інформація ще потребує підтвердження.

Нагадаємо, область продовжує перебувати без зв'язку та інтернету. Крім того, відомі численні випадки викрадення людей на окупованих територіях.

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