Анна рассказывает, что "девиз Бучи – самый спокойный город Украины". Так было до 24 февраля 2022 года, пока Россия не пошла на полномасштабное вторжение.

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Мужчину расстреляли за рулем

Женщина рассказала, после того как они уехали, им удалось проехать 5 минут. Затем Гана увидела квадрокоптер и услышала выстрелы.

Я вижу, что мой мужчина погиб. Машина еще на ходу, он за рулем,

– вспоминает девушка.

Анна потеряла ребенка

Когда украинские солдаты спасали Анну, она поняла, что не может пошевелить ногами. Сначала женщину отвезли в поликлинику в Ирпене, а затем эвакуировали в больницу в Киеве. Девушка рассказывает, как ее эвакуировали. Несколько человек несли ее через разрушенный мост в Ирпене.

В столице ее прооперировали и сообщили, что она потеряла ребенка. Это была 20 неделя беременности.

Время от времени вопрос "почему?"

– говорит девушка.

Потом 21-й день Анна провела в реанимации, а сейчас проходит реабилитацию и строит планы на будущее. Прежде хочет выздороветь и забрать свою собаку. Дальше планирует жить с ней в центре Киева. Говорит, только не в больнице.

Смотрите видео об истории несгибаемой девушки:

В Херсонской области – новая Буча

Во временно оккупированной Херсонской области российские захватчики издеваются над местным населением. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что, вероятно, там произошла новая Буча , потому что якобы обнаружили новую циничную расправу с людьми. Однако политик добавил, что эта информация еще нуждается в подтверждении.

Напомним, область продолжает находиться без связи и Интернета. Кроме того, известны многочисленные случаи похищения людей на оккупированных территориях.

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