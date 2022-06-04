Про актуальну ситуацію на фронті станом на вечір 4 червня розповіли в українському Генштабі. Там зазначили, що на цих напрямках ворог застосовував не лише РСЗВ, а й авіацію.

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Ворог завдав авіаудару по Кам'янському

З реактивних систем залпового вогню загарбники вдарили по районах Гуляйполя, Оріхова і Зеленого Гаю. Авіаційний удар літаками Су-25 завдали по населеному пункту Кам’янське.

Інформацію про кількість постраждалих та масштаб руйнувань у Генштабі не оприлюднюють. Українці військову запевняють, що завдяки професійним діям наших захисників окупанти мають втрати на всіх напрямках.

Окупанти намагаються виправдатись за руйнування цивільних об'єктів

Війська ворога постійно атакують не лише військову, а й цивільну інфраструктуру. Аби бодай якось виправдати свої варварські дії, росіяни поширюють фейки. У них переважно мовиться про те, що в школах, лікарнях та церквах "розташовуються вогневі позиції ЗСУ".

Звісно, нічого спільного з правдою ці вигадки окупантів не мають. У Генштабі закликають ретельно перевіряти інформацію та довіряти лише офіційним джерелам.

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